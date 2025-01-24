T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/45 Esas

İLAN

Davacı Cemil Güleryüz tarafından dava konusu Samsun ili, Bafra ilçesi, Gerzeliler Mahallesi 105 ada 17-18 parsel sayılı taşınmazın yazımız ekinde sunulan dava dilekçesi ekinde gösterilen alanın tapuya tescili için Bafra Maliye Hazinesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra Belediyesi aleyhine dava açıldığından belirtilen söz konusu taşınmazlar üzerinde hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2023/45 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri rica olunur . 06/01/2024