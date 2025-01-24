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T.C. SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/345 Esas

DAVALI : ARK ELEKTRİK GIDA NAKLİYE İNŞ. TEMİZLİK HİZMET TİC.SAN.LTD.ŞTİ.

Aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasında mahkememizce tarafınıza tebligat çıkarıldığı ancak gösterilen adresin deprem nedeniyle yıkıldığı bildirilmiş olduğundan adınıza açılan dava ile ilgili olarak tebligat yapılamamıştır. davacı vekili tarafından bildirildiğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Ekli Dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz. Süresi içerisinde Cevap verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu vakaları inkar etmiş sayılacağınız, Ancak durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, bu süre zarfında mahkemeye başvurulması halinde bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği, dava dilekçesi ve tensip zaptı geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Davanın 27/02/2025 günü saat:09.30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirdeyargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. davada bilirkişi raporlarının tebliğine karar verilmiş olup, şirketinizedüşen miktarın 8.190,96-TL olduğu belirtilmiş olup bilirkişi raporuna HMK 281 md göre ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanentebliğ olunur.

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