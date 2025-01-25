İ L A N

T.C.

BURSA

8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/437 Esas

DAVACI : Maliye Hazinesi

DAVALI : Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Hasibe, Mustafa Oğlu Osman ve Mustafa Kızı Selime)

Dava konusu Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Şükraniye Mahallesi, 3660 ada, 7 parsel (imar uygulaması sonucu 3360 ada, 14 parsel numarasını alan) numaralı taşınmazda malikler Hasibe, Mustafa Oğlu Osman ve Mustafa Kızı Selime'ye Bursa Defterdarının kayyım tayin edildiği tarihten itibaren 10 yıllık sürenin geçtiği iddia edilerek TMK'nun 588 maddesi gereğince gaipliğine, mirasının devlete intikaline, Bursa Defterdarının kayyımlık görevinin kaldırılmasına karar verilmesi talebiyle dava açılmış olmakla,

Yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz maliki Hasibe, Mustafa Oğlu Osman ve Mustafa Kızı Selime hakkında bilgisi olanların veya taşınmazda hakkında hak iddiasında bulunanların delil ve belgeleri ile birlikte, son ilan tarihinden itibaren üç ay içinde mahkememize müracaat etmeleri veya Bursa Bölge Adliye Binası A Blok 3. Kat Bursa 8. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda 08/05/2025 günü saat 10:15'de yapılacak duruşmada hazır bulunmaları ilan olunur.