Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/879 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 14:15

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi,nolu 6.634,57 m² yüzölçümlü "Dokuz Bloktan Oluşan Bir Bodrum Beş Normal Toplam Altı Katlı Doksan Daireli Betonarme Apartman" vasfındaki taşınmazda yer alan,kat mülkiyetine geçmiş olan,Satışakonu borçluya ait taşınmaz Ataevler Mah., Ata(230). Cad.,No:130, Bakış Sitesi, D2 Blok, K:2 D:6 Nilüfer/ BURSA adresinde yer almaktadır. Borçluya ait taşınmaz ayrık nizam inşa edilmiş, çevre düzenlemesi ve peyzajı tamamlanmış, otoparkı mevcut olan sitenin D2 Bloğunda yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup toplam 6 kattan oluşmaktadır. Binanın zemin ve normal katlarında mesken amaçlı kullanılan daireler mevcut olup asansör bulunmaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı ve boyalı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplı olup ana giriş kapısı demir doğramalı ve camlıdır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup halihazırda borçlu tarafından mesken amaçlı kullanıldığı gözlemlenmiştir. Daire mimari projesine göre antre, hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan müteşekkildir. Dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, bir kısmı dekoratif duvar kağıdı kaplı, salon ve odaların zemini laminant parke kaplıdır. Oda kapıları ahşap renkli panel olan taşınmazın pencereleri beyaz renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta ahşap desenli alt üst dolap mevcut olup tezgah çimstone mermerdir. Balkonların zemini ile ıslak hacimlerin (Banyo, wc) zemini ve duvarları seramik kaplı olup banyoda dolap ve duşkabin bulunmaktadır. Mutfak ve salonundan girişi mevcut olan balkonunda cam balkon kapama sisteminin bulunduğu gözlemlenmiştir. Dairenin ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve kalorifer peteklidir. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Nilüfer Belediye Başkanlığı Yazı eki ile Nilüfer Tapu Müdürlüğünün Web Tapu sisteminde yer alan mimari projesindeki daireye ait mahal alanları dikkate alındığındaGenellikle mesken amaçlı kullanılan ayrık nizam 5-6 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumdadır.4.000.000,00 TL%1Banka lehine ipotek kaydı ile icrai hacizler ve kamu haczi vardır

17/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.