T.C.

İNEGÖL

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/29 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20.02.2025 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 27.02.2025 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17.03.2025 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 24.03.2025 - 12:30

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen karar gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Bursa ili, İnegöl ilçesi, Halhalca mahallesi, 109 ada, 11 parsel sayılı taşınmaz...Bursa ili, İnegöl ilçesi, Halhalca mahallesi, 109 ada, 11 parsel. İnegöl / BURSA11.625 m2Taşınmaz 1/5.000 Ölçekli İnegöl Nazım İmar Planı Kapsamında "Tarım Alanı" planlıdır.4.750.000,00-TL%10Tapu kaydındaki gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.