T.C.
İNEGÖL
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/29 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen karar gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/29 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN:
Özellikleri :
Bursa ili, İnegöl ilçesi, Halhalca mahallesi, 109 ada, 11 parsel sayılı taşınmaz...
Adresi :
Bursa ili, İnegöl ilçesi, Halhalca mahallesi, 109 ada, 11 parsel. İnegöl / BURSA
Yüzölçümü :
11.625 m2
İmar Durumu :
Taşınmaz 1/5.000 Ölçekli İnegöl Nazım İmar Planı Kapsamında "Tarım Alanı" planlıdır.
Kıymeti :
4.750.000,00-TL
KDV Oranı :
%10
Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri:
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20.02.2025 - 12:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 27.02.2025 - 12:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17.03.2025 - 12:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 24.03.2025 - 12:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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