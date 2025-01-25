T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/828 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu taşınmaz; Şanlıurfa ili, Siverek İlçesi, Üstüntaş(Köy) Mahallesinde bulunan yazımız ekinde gönderilen A(109796.46 m2), B(42022.16m2), C(33235.53 m2), E(16165.58 m2) harfi ile krokide belirtilen parseller ; ilgili olarak mahkememizde tapusuz taşınmazın tescili davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren (mahallinde yapılacak ilanın sonuncusundan itibaren) 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edilmediği taktirde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği M.K.nun 713/4 maddesi uyarınca ilan olunur.12/11/2024

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