Giriş Tarihi: 27.01.2025 00:00
GÖRDES ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Davacı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel malikleri ile anlaşma sağlanamadığından mahkememizde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tescil davası açıldığı hususları, 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.
|Dosya No
|Taşınmazın Mevkisi
|Taşınmaz
Maliki/Malikleri
|Taşınmazın
Parsel Numaraları
|Taşınmazın
Vasfı
|Kamulaştırılan Alanın
Yüzölçümü
|Kamulaştırma Amacı
|2023/223
|Manisa ili Gördes ilçesi
Evciler Mah.
|Aliye BOZKURT, Avni KURT, Emine AY, İbrahim KURT, Mustafa KURT, Ramize TURHAN
|0 ada 3329 parsel
|Tarla
|8.664,00 m²
|Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması Kapsamında
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02161062