GÖRDES ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Davacı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel malikleri ile anlaşma sağlanamadığından mahkememizde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tescil davası açıldığı hususları, 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Dosya No Taşınmazın Mevkisi Taşınmaz

Maliki/Malikleri Taşınmazın

Parsel Numaraları Taşınmazın

Vasfı Kamulaştırılan Alanın

Yüzölçümü Kamulaştırma Amacı 2023/223 Manisa ili Gördes ilçesi

Evciler Mah. Aliye BOZKURT, Avni KURT, Emine AY, İbrahim KURT, Mustafa KURT, Ramize TURHAN 0 ada 3329 parsel Tarla 8.664,00 m² Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması Kapsamında