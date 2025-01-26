Giriş Tarihi: 27.01.2025 00:00
T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/20 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ergani
MEVKİİ : Dereboyu Mahallesi
ADA-PARSEL NO : 144 parsel
VASFI : Bağ
YÜZÖLÇÜMÜ : 100,30 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Rihan Kartal ve Hüseyin Kartal
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Ergani Vakıflar Bankası Merkez Şubesine yatırılacağı,
c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d) İşbu ilanın yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyaların duruşma gününün 27/02/2025 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.18/01/2025
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02161783