T.C.

REYHANLI

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/66 Esas

KARAR NO : 2024/246

SANIK : ALADDİN ELMESELE, HALEF ve YAZİ oğlu, 1957 HALEP doğumlu,

SUÇ : Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak

SUÇ TARİHİ : 21/07/2015

UYGULANAN KANUN MAD. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1.cümle

VERİLEN CEZA MİKTARI : Zaman Aşımı Nedeniyle Düşme

KARAR TARİHİ : 11/12/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada sanık ALADDİN ELMESELE hakkında açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (Zaman Aşımı Nedeniyle Düşme) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı ALADDİN ELMESELE'nin bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar ve istinaf dilekçesinin tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 22/01/2025