T.C. RİZE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

2024/293 Esas2024/378Mahkememizin 10/12/2024 tarih ve 2024/293 esas 2024/378 karar sayılı ilamı ile sanık Özcan BARTIN hakkında "Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan neticeten 3 yıl 4 ay hapis ve 6.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği kararın ilgiliye bildirdiği adreste bulunamaması, adresinin tespit edilememesi, sistemde kayıtlı mernis adresinin bulunmaması sebepleriyle C........N ile A...E' den olma ../../1976 doğumlu, sanık Özcan BARTIN'a tebliğ edilemediğinden,7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli karar hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,Gerekçeli kararın tebliğ edildiği tarihten itibareniçinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer Ağır Ceza Mahkemesi veya Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile sanığın tutuklu ya da hükümlü olması halinde tutuklu ya da hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak ya da bu hususta bir dilekçe vererekistinaf etme hakkının bulunduğu, aksi takdirde verilen kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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