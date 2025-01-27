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T.C.

KARATAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/319 Esas

MİRASÇILAR : 1- LEYLA BAŞAÇAR

2-AHMET BAŞAÇAR

3-ALPER CEYHUN ÇEVİREN

4-BANU KARAPINAR

Müteveffa Muazzez Başaçar tarafından düzenlettirilen vasiyetname nedeniyle mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 22/05/2025 günü saat: 13:15'de, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde müteveffa Muazzez Başaçar tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz gerektiği; kendilerine yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği, aksi halde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14/01/2025