T.C. Burdur Aile Mahkemesinden

T.C. BURDUR AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/579 Esas

KARAR NO : 2022/759

DAVALI : DILAFRUZHON NUMONOVA

Davalı DILAFRUZHON NUMONOVA aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle;

HÜKÜM :

Davacının davasının KABULÜ ile,

Burdur İli Merkez Kışla cilt 15, hane 41, bsn 44'de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Gülcan oğlu Burdur 05.02.1994 doğumlu ve 23404484368 T.C. Kimlik no'lu Hasan Coşkun ile Özbekistan Cumhuriyeti Uyruklu ve 99111768978 Yabancı kimlik no'lu Dılafruzhon Numonova'nın davalının tam kusurlu hareketleri sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle TMK.nın 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

Karar kesinleştiğinde gereği için Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 21,40 TL.harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafça yapılan 59,30 TL.peşin harç, 59,30 TL.başvurma harcı, 8,50 TL.vekalet suret harcı, 1.231,60 TL.tebligat, yazışma ve ilanen tebligat gideri olmak üzere toplam 1.358,70 TL.yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı yargılamada bir avukat ile temsil olunduğundan Avukatlık Kanunu ve yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdiren 9.200,00TL.vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı tarafça yatırılan ve gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra sarfolunmayan (kalan) gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.

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