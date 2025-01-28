T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi

Örnek No:55*
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/666 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/666 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri :
İstanbul İl, Fatih İlçe, Keçeci Karabaş Mah, 1602 Ada 45 Parsel, 10/160 Arsa Payı/Payda, 140,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Bodrum Zemin İki Normal Katlı Sekiz Meskenli Kargir Apartman, Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan Taşınmazın Borçluya Ait 1/2 Hissesi.Adresi:
Hırka-i Şerif (Tapuda Keçeci Karabaş) Mah. Armutlu Çıkmazı Sok. Dış K.No:1, Bodrum Kat 1 BB Fatih / İSTANBUL
Kıymeti :
700.000,00 TLKDV Oranı :
%1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 12:00
Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 12:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 12:00
Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 12:00
13/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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