T.C. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 12:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İl, Fatih İlçe, Keçeci Karabaş Mah, 1602 Ada 45 Parsel, 10/160 Arsa Payı/Payda, 140,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Bodrum Zemin İki Normal Katlı Sekiz Meskenli Kargir Apartman, Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan Taşınmazın Borçluya Ait 1/2 Hissesi.Hırka-i Şerif (Tapuda Keçeci Karabaş) Mah. Armutlu Çıkmazı Sok. Dış K.No:1, Bodrum Kat 1 BB Fatih / İSTANBUL700.000,00 TL%1

13/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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