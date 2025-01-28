T.C. İzmir 3. Aile Mahkemesi

T.C.

İZMİR

3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2024/715 Esas 15/01/2025 İLAN METNİ

Davalı :MAYSA ARSLAN(GARAYEVA) - (Türkmenistan Uyruklu)

Davalının bilinen en son adresi: Seyhan Mah. 621 sk. N:9 K:3 Buca/İzmir

Davacı, Mehmet Salih Arslan ile Davalı Maysa Arslan arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Davacı Mehmet Salih Arslan tarafından 13/11/2024 tevzi tarihli dava dilekçesi ile davalı ile 1.5 yıl önce evlendiklerini, davalının evlendikten bir hafta evi bırakıp gittiğini, 10 ay boyunca kendisinden haber alamadığını, bir kaç önce eve geldiğinde kendisini Türkiye vatandaşlığı alabilmek için kullandığını belirttiğini, tartıştıklarını ve kendisine saldırdığını, kendisini şikayet ettiğini ve evdeki eski eşine ait dikiş makinesi ve bilezik, zincir ve yüzüğü ve 5.000,00TL nakit parayı alıp evi terk ettiğini belirterek boşanmalarına, müşterek konutun kendisine tahsiline, 100.000,00TL maddi ve 100.000,00TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ettiği, dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilemediği vetüm araştırmalara rağmen davalının tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verildiği, HMK.nun 122.maddesi gereğince davalının tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap dilekçesi verebileceği ilan olunur.

Bu tebligat gazetede yayınlandığı günden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı kendisine tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02163342