T.C.

BURSA

5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1585 Esas 29.01.2025 Konu : İlanİLA N

Mahkememizde görülmekte olan Dernek ( Derneğin Kendiliğinden Sona erdiğinin tespiti ) davası nedeni ile ;

Davacı İçişleri Bakanlığı vekili tarafından Davalı Genç Sanatkarlar ve Bilim Derneğinin aleyhine , Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitine dair dava açılmış, yapılan yargılama sonunda; Mahkememiz tarafından 01/02/2024 tarih 2023/1585 Esas 2024/179 Karar sayılı kararı ile Davanın Kabulüne , 16-046-139 Kütük numaralı Bursa Sanatkarlar ve Bilim derneğinin Kendiliğinden sona erdiğinin tespitine karar verilmiş olup, 6100 S. K.nun 345.md.si gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş , 16-046-139 Kütük Numaralı Bursa Genç Sanatkarlar ve Bilim Derneği'nin bildirilen adreslerine tebligat yapılamamış, yapılan araştırmalarda adresleri belirlenememiştir. Bu nedenle davalı GENÇ SANATKARLAR VE BİLİM DERNEĞİ' e GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ YERİNE KAİM olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.