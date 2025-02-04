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GAZİANTEP

7. AİLE MAHKEMESİ

2023/1417 Esas

Davacı , SARA HIRBLI ile Davalı , MOHAMAD FATEH HIRBLI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı MOHAMED FATEH HIRBLI - 99173163582 Yabancı Kimlik Numaralı, Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu davalıya tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.HMK'nın 139.maddesi gereğince tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmaları taraflara veya vekillerine 2 haftalık kesin süre verilmesine, kesin süre içinde delillerin sunulmaması ya da başka yerlerden getirtilmesi gerekenlere ilişkin gerekli açıklamaların yapılmaması halinde söz konusu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı, duruşmanın 10/04/2025 günü saat 10:10'a bırakılmasına karar verildiği hususu tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.