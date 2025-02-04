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Giriş Tarihi: 05.02.2025 00:00

T.C. VEZİRKÖPRÜ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. VEZİRKÖPRÜ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İli İlçesi mahalle Ada/Parsel Vasfı Kamulaştırılan Alan Esas Davacı Davalılar
SAMSUN Vezirköprü Pazarcı mah. 0 ada
658 parsel		 Tarla 236,27 m² 2024/302 Karayolları Genel Müdürlüğü Emine Özdemir Makbule Sırdaş Osman Duran Recep Duran Yasemen İmdat
SAMSUN Vezirköprü Pazarcı mah. 0 ada
660 parsel		 Tarla 153,48 m² 2024/304 Karayolları Genel Müdürlüğü Arslan Yıldırım Emine Yıldırım Güler Güneş Gülseren Gezer Hanife Ünver Hanife Yıldırım Keziban Işık Salih Yıldırım Satu Kaya Songül Yıldırım Çelebi Şerife Yıldırım
SAMSUN Vezirköprü Pazarcı mah. 0 ada
680 parsel		 Tarla 147,44 m² 2024/307 Karayolları Genel Müdürlüğü Emine Işık Murat Şahin Mustafa Şahin Rasime Kurt Satu Şahin Şerife Sezer
SAMSUN Vezirköprü Pazarcı mah. 0 ada
682 parsel		 Tarla 412,14 m² 2024/308 Karayolları Genel Müdürlüğü Gülay Çavuş Gülşen Durmaz Melek Durmaz Meliha İnan
SAMSUN Vezirköprü Pazarcı mah. 0 ada
684 parsel		 Tarla 440,56 m² 2024/309 Karayolları Genel Müdürlüğü Orhan Ulusoy Ömer Durmaz
SAMSUN Vezirköprü Meşeli mah. 0 ada
772 parsel		 Tarla 1.282,00 m² 2024/310 Karayolları Genel Müdürlüğü Hidayet Dursun
SAMSUN Vezirköprü Yeniçelik mah. 1631 parsel
1633 parsel
1637 parsel		 Tarla
Tarla
Tarla		 331,40 m²
301,62 m2
537,13 m2		 2024/311 Karayolları Genel Müdürlüğü Fahri Akgül
SAMSUN Vezirköprü Yeniçelik mah. 1613 parsel
1649 parsel		 Tarla
Tarla		 3.428,28 m²
2.916,69 m²		 2024/313 Karayolları Genel Müdürlüğü Hakkı Aksöz Mevlüde Aksöz Yusuf Aksöz
SAMSUN Vezirköprü Yeniçelik mah. 1603 parsel Tarla 336,43 m² 2024/315 Karayolları Genel Müdürlüğü Vedat Erdoğan
SAMSUN Vezirköprü Köprübaşı mah. 338parsel
341 parsel		 Tarla
Tarla		 1.666,11 m²
71,90 m²		 2024/318 Karayolları Genel Müdürlüğü Berna Ekiz Buğrahan Çelik Bünyamin Çelik Dursun Çelik Selami Çelik
SAMSUN Vezirköprü Meşeli mah. 1554parsel Tarla 638,78 m² 2024/323 Karayolları Genel Müdürlüğü Hatice Koç
SAMSUN Vezirköprü Meşelimah. 1538parsel Tarla 285,00 m² 2024/324 Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Cürel İrfan Cürel
SAMSUN Vezirköprü Kızılcaören mah. 103 ada 93 parsel
103 ada 141 parsel		 Tarla
Tarla		 482,14m²
7.414,50m²		 2024/326 Karayolları Genel Müdürlüğü Mehmet Yalçın
SAMSUN Vezirköprü Pazarcımah. 567parsel Tarla 818,00 m² 2024/305 Karayolları Genel Müdürlüğü Cafer Ünver
SAMSUN Vezirköprü Yeniçelikmah. 1595parsel Tarla 899,60 m² 2024/317 Karayolları Genel Müdürlüğü Saadet Akbulut
SAMSUN Vezirköprü Köprübaşı mah. 321parsel Tarla 291,04 m² 2024/320 Karayolları Genel Müdürlüğü Bayram Ali Balıkçı
SAMSUN Vezirköprü Meşelimah. 1562parsel Tarla 835,88 m² 2024/321 Karayolları Genel Müdürlüğü Ayşe Ulusoy Hatice Ulusoy Kadriye Keleş Makbule Ulusoy Necati Ulusoy
SAMSUN Vezirköprü Meşelimah. 1558parsel Tarla 1.272,16 m² 2024/322 Karayolları Genel Müdürlüğü Fahriye Bektaş Hüseyin Dursun
SAMSUN Vezirköprü Yeniçelikmah. 1609parsel Tarla 415,92 m² 2024/314 Karayolları Genel Müdürlüğü Yunis Yalvaç
SAMSUN Vezirköprü Yeniçelikmah. 1620parsel Tarla 1.460,61 m² 2024/312 Karayolları Genel Müdürlüğü Ahmet Öksüz
SAMSUN Vezirköprü Meşelimah. 1534parsel Tarla 367,91 m² 2024/325 Karayolları Genel Müdürlüğü Ayşe Önder Ali Çobanoğlu Nesime Türker Mehmet Özata Şerife Özata Emin Özata Hüseyin Özata
SAMSUN Vezirköprü Pazarcımah. 665parsel Tarla 908,07 m² 2024/306 Karayolları Genel Müdürlüğü Ali Ünver Cafer Ünver Emine Çelik Tunçer Ünver Tülay Güngör
SAMSUN Vezirköprü Yeniçelikmah. 1601parsel Tarla 334,75 m² 2024/316 Karayolları Genel Müdürlüğü Veli Erdoğan
SAMSUN Vezirköprü Pazarcımah. 563parsel Tarla 6,00 m² 2024/303 Karayolları Genel Müdürlüğü Elif Aydın Erkan Kökmen Fatma Kökmen Hakan Kökmen Peyman Şahin Ramis Kökmen Şerife Karakaya
SAMSUN Vezirköprü Köprübaşımah. 331parsel Tarla 256,57 m² 2024/319 Karayolları Genel Müdürlüğü Hamiyet Cengiz İbrahim Öksüz Melahat Atasoy Melek Koç Güllü Orduseven
SAMSUN Vezirköprü Meşelimah. 1654parsel Tarla 788,90 m² 2024/327 Karayolları Genel Müdürlüğü Nazmiye Dursun
SAMSUN Vezirköprü Pazarcımah. 652parsel Tarla 1.469,49 m² 2024/301 Karayolları Genel Müdürlüğü Erkan Kökmen
SAMSUN VezirköprüKızılcaörenmah. 108 ada
138parsel		 Tarla 1.050,15 m² 2024/328 Karayolları Genel Müdürlüğü Adem Cebeci
Aydın Cebeci
Hakkı Cebeci
Muhammet Cebeci
Yasemin Türker
SAMSUN VezirköprüKızılcaörenmah. 110 ada
174parsel		 Tarla 293,37m² 2024/329 Karayolları Genel Müdürlüğü Nazım KARTAL
SAMSUN VezirköprüMeşelimah. 0 ada
858parsel		 Tarla 1.300,00 m² 2024/330 Karayolları Genel Müdürlüğü Fatih Ulusoy
İlyas Ulusoy
Mesut Ulusoy
SAMSUN VezirköprüMeşelimah. 0 ada
1586parsel		 Tarla 317,47 m² 2024/331 Karayolları Genel Müdürlüğü Orhan Ulusoy
SAMSUN VezirköprüKızılcaörenmah. 103 ada
158parsel
103 ada 156 parsel		 Tarla 645,69 m²
836,64 m²		 2024/332 Karayolları Genel Müdürlüğü Nazım Kartal
SAMSUN VezirköprüKızılcaörenmah. 104 ada
29parsel		 Tarla 1.005,63 m² 2024/333 Karayolları Genel Müdürlüğü Mustafa Tufan
SAMSUN VezirköprüKızılcaörenmah. 104 ada 31parsel
104 ada 11parsel		 Tarla 270,69m²
49,27m²		 2024/334 Karayolları Genel Müdürlüğü Hasan Duran
SAMSUN VezirköprüKızılcaörenmah. 104 ada
37parsel		 Tarla 367,04 m² 2024/335 Karayolları Genel Müdürlüğü Muzaffer Köroğlu
SAMSUN VezirköprüPazarcı mah. 643parsel Tarla 1.335,19m² 2024/336 Karayolları Genel Müdürlüğü Emine Güneş
Muhammet Güneş
Sebahattin Güneş
SAMSUN VezirköprüPazarcımah. 548parsel Tarla 890,00 m² 2024/337 Karayolları Genel Müdürlüğü Arslan Yıldırım
Emine Yıldırım
Güler Güneş
Gülseren Gezer
Hanife Ünver
Hanife Yıldırım
Keziban Işık
Salih Yıldırım
Satu Kaya
Songül Yıldırım Cebeci
Şerife Yıldırım
SAMSUN VezirköprüMeşelimah. 1634parsel Tarla 33,93 m² 2024/338 Karayolları Genel Müdürlüğü Naim Bolat
SAMSUN VezirköprüMeşelimah. 1596 parsel Tarla 1.921,90 m² 2024/340 Karayolları Genel Müdürlüğü Ayşe Ulusoy
Hatice Ulusoy
Kadriye Keleş
Makbule Ulusoy
Necati Ulusoy
SAMSUN VezirköprüKöprübaşımah. 315 parsel Tarla 309,29 m² 2024/341 Karayolları Genel Müdürlüğü Kazım Çalışkan
SAMSUN VezirköprüYeniçelikmah. 1689 parsel Tarla 101,42 m² 2024/342 Karayolları Genel Müdürlüğü Lütfi Karaca
SAMSUN VezirköprüYeniçelikmah. 1081 parsel Tarla 3.900,00 m² 2024/343 Karayolları Genel Müdürlüğü Mevlüde Aksöz
SAMSUN VezirköprüYeniçelikmah. 1641 parsel Tarla 4.020,99m² 2024/344 Karayolları Genel Müdürlüğü İbrahim Akgül
SAMSUN VezirköprüKızılcaörenmah. 103 ada 146 parsel Tarla 4.085,38 m² 2024/345 Karayolları Genel Müdürlüğü Kadun Yalçın
Rüşan Yalçın
SAMSUN VezirköprüKızılcaörenmah. 110 ada 204 parsel Tarla 83,89m² 2024/346 Karayolları Genel Müdürlüğü Hüsamettin Çakmak
SAMSUN VezirköprüPazarcı
mah.		 619 parsel Tarla 2.471,96 m² 2024/347 Karayolları Genel Müdürlüğü Necati Yıldız
SAMSUN VezirköprüPazarcı
mah.		 601 parsel Tarla 145,46 m² 2024/348 Karayolları Genel Müdürlüğü Ali Ünver
Cafer Ünver
Şerife Ünver
SAMSUN Vezirköprü
Yeniçelik
mah.		 1720 parsel Tarla 1.066,62 m² 2024/349 Karayolları Genel Müdürlüğü Fatma Pekşen
SAMSUN Vezirköprü
Yeniçelik
mah.		 1378 parsel Tarla 1.116,00 m² 2024/350 Karayolları Genel Müdürlüğü Arslan Yıldırım Emine Yıldırım Güler Güneş Gülseren Gezer Hanife Ünver Hanife Yıldırım Keziban Işık
Salih Yıldırım
Satu Kaya
Songül Yıldırım Cebeci
Şerife Yıldırım
SAMSUN Vezirköprü
Yeniçelik
mah.		 1190 parsel Tarla 1.225,00m² 2024/351 Karayolları Genel Müdürlüğü Arif Dursun
Nafiye Dursun
Naile Dursun
SAMSUN Vezirköprü
Kızılcaören
mah.		 110 ada 167 parsel Tarla 52,26 m² 2024/352 Karayolları Genel Müdürlüğü Samiye Duran
Şefika Gürdoğar
Zekiye Canbolat
SAMSUN Vezirköprü
Kızılcaören
mah.		 110 ada 171 parsel Tarla 336,64 m² 2024/353 Karayolları Genel Müdürlüğü Hayriye Onur
Nuri Kartal
Satı Pala
SAMSUN Vezirköprü
Pazarcı
mah.		 655 parsel Tarla 2.058,72 m² 2024/354 Karayolları Genel Müdürlüğü Ali Ünver
Cafer Ünver
Necibe Ünver
Şerife Ünver
Tuncer Ünver
Tülay Ünver

1-Davacı kurum tarafından yukarıdaki parsel numaralı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca alınan kamulaştırma kararı ile dava açarak dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespitini ve tescilini talep etmiştir. 2-a) İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işleminin idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir. b) Açılacak davalarda husumet Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmelidir c) 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir. d) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Vezirköprü Şubesi'ne yatırılacaktır.e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.07/01/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02162605

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T.C. VEZİRKÖPRÜ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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