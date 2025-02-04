T.C. VEZİRKÖPRÜ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İli İlçesi mahalle Ada/Parsel Vasfı Kamulaştırılan Alan Esas Davacı Davalılar SAMSUN Vezirköprü Pazarcı mah. 0 ada

658 parsel Tarla 236,27 m² 2024/302 Karayolları Genel Müdürlüğü Emine Özdemir Makbule Sırdaş Osman Duran Recep Duran Yasemen İmdat SAMSUN Vezirköprü Pazarcı mah. 0 ada

660 parsel Tarla 153,48 m² 2024/304 Karayolları Genel Müdürlüğü Arslan Yıldırım Emine Yıldırım Güler Güneş Gülseren Gezer Hanife Ünver Hanife Yıldırım Keziban Işık Salih Yıldırım Satu Kaya Songül Yıldırım Çelebi Şerife Yıldırım SAMSUN Vezirköprü Pazarcı mah. 0 ada

680 parsel Tarla 147,44 m² 2024/307 Karayolları Genel Müdürlüğü Emine Işık Murat Şahin Mustafa Şahin Rasime Kurt Satu Şahin Şerife Sezer SAMSUN Vezirköprü Pazarcı mah. 0 ada

682 parsel Tarla 412,14 m² 2024/308 Karayolları Genel Müdürlüğü Gülay Çavuş Gülşen Durmaz Melek Durmaz Meliha İnan SAMSUN Vezirköprü Pazarcı mah. 0 ada

684 parsel Tarla 440,56 m² 2024/309 Karayolları Genel Müdürlüğü Orhan Ulusoy Ömer Durmaz SAMSUN Vezirköprü Meşeli mah. 0 ada

772 parsel Tarla 1.282,00 m² 2024/310 Karayolları Genel Müdürlüğü Hidayet Dursun SAMSUN Vezirköprü Yeniçelik mah. 1631 parsel

1633 parsel

1637 parsel Tarla

Tarla

Tarla 331,40 m²

301,62 m2

537,13 m2 2024/311 Karayolları Genel Müdürlüğü Fahri Akgül SAMSUN Vezirköprü Yeniçelik mah. 1613 parsel

1649 parsel Tarla

Tarla 3.428,28 m²

2.916,69 m² 2024/313 Karayolları Genel Müdürlüğü Hakkı Aksöz Mevlüde Aksöz Yusuf Aksöz

SAMSUN Vezirköprü Yeniçelik mah. 1603 parsel Tarla 336,43 m² 2024/315 Karayolları Genel Müdürlüğü Vedat Erdoğan

SAMSUN Vezirköprü Köprübaşı mah. 338parsel

341 parsel Tarla

Tarla 1.666,11 m²

71,90 m² 2024/318 Karayolları Genel Müdürlüğü Berna Ekiz Buğrahan Çelik Bünyamin Çelik Dursun Çelik Selami Çelik

SAMSUN Vezirköprü Meşeli mah. 1554parsel Tarla 638,78 m² 2024/323 Karayolları Genel Müdürlüğü Hatice Koç

SAMSUN Vezirköprü Meşelimah. 1538parsel Tarla 285,00 m² 2024/324 Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Cürel İrfan Cürel

SAMSUN Vezirköprü Kızılcaören mah. 103 ada 93 parsel

103 ada 141 parsel Tarla

Tarla 482,14m²

7.414,50m² 2024/326 Karayolları Genel Müdürlüğü Mehmet Yalçın

SAMSUN Vezirköprü Pazarcımah. 567parsel Tarla 818,00 m² 2024/305 Karayolları Genel Müdürlüğü Cafer Ünver

SAMSUN Vezirköprü Yeniçelikmah. 1595parsel Tarla 899,60 m² 2024/317 Karayolları Genel Müdürlüğü Saadet Akbulut

SAMSUN Vezirköprü Köprübaşı mah. 321parsel Tarla 291,04 m² 2024/320 Karayolları Genel Müdürlüğü Bayram Ali Balıkçı

SAMSUN Vezirköprü Meşelimah. 1562parsel Tarla 835,88 m² 2024/321 Karayolları Genel Müdürlüğü Ayşe Ulusoy Hatice Ulusoy Kadriye Keleş Makbule Ulusoy Necati Ulusoy

SAMSUN Vezirköprü Meşelimah. 1558parsel Tarla 1.272,16 m² 2024/322 Karayolları Genel Müdürlüğü Fahriye Bektaş Hüseyin Dursun

SAMSUN Vezirköprü Yeniçelikmah. 1609parsel Tarla 415,92 m² 2024/314 Karayolları Genel Müdürlüğü Yunis Yalvaç

SAMSUN Vezirköprü Yeniçelikmah. 1620parsel Tarla 1.460,61 m² 2024/312 Karayolları Genel Müdürlüğü Ahmet Öksüz

SAMSUN Vezirköprü Meşelimah. 1534parsel Tarla 367,91 m² 2024/325 Karayolları Genel Müdürlüğü Ayşe Önder Ali Çobanoğlu Nesime Türker Mehmet Özata Şerife Özata Emin Özata Hüseyin Özata

SAMSUN Vezirköprü Pazarcımah. 665parsel Tarla 908,07 m² 2024/306 Karayolları Genel Müdürlüğü Ali Ünver Cafer Ünver Emine Çelik Tunçer Ünver Tülay Güngör

SAMSUN Vezirköprü Yeniçelikmah. 1601parsel Tarla 334,75 m² 2024/316 Karayolları Genel Müdürlüğü Veli Erdoğan

SAMSUN Vezirköprü Pazarcımah. 563parsel Tarla 6,00 m² 2024/303 Karayolları Genel Müdürlüğü Elif Aydın Erkan Kökmen Fatma Kökmen Hakan Kökmen Peyman Şahin Ramis Kökmen Şerife Karakaya

SAMSUN Vezirköprü Köprübaşımah. 331parsel Tarla 256,57 m² 2024/319 Karayolları Genel Müdürlüğü Hamiyet Cengiz İbrahim Öksüz Melahat Atasoy Melek Koç Güllü Orduseven

SAMSUN Vezirköprü Meşelimah. 1654parsel Tarla 788,90 m² 2024/327 Karayolları Genel Müdürlüğü Nazmiye Dursun

SAMSUN Vezirköprü Pazarcımah. 652parsel Tarla 1.469,49 m² 2024/301 Karayolları Genel Müdürlüğü Erkan Kökmen

SAMSUN VezirköprüKızılcaörenmah. 108 ada

138parsel Tarla 1.050,15 m² 2024/328 Karayolları Genel Müdürlüğü Adem Cebeci

Aydın Cebeci

Hakkı Cebeci

Muhammet Cebeci

Yasemin Türker

SAMSUN VezirköprüKızılcaörenmah. 110 ada

174parsel Tarla 293,37m² 2024/329 Karayolları Genel Müdürlüğü Nazım KARTAL

SAMSUN VezirköprüMeşelimah. 0 ada

858parsel Tarla 1.300,00 m² 2024/330 Karayolları Genel Müdürlüğü Fatih Ulusoy

İlyas Ulusoy

Mesut Ulusoy

SAMSUN VezirköprüMeşelimah. 0 ada

1586parsel Tarla 317,47 m² 2024/331 Karayolları Genel Müdürlüğü Orhan Ulusoy

SAMSUN VezirköprüKızılcaörenmah. 103 ada

158parsel

103 ada 156 parsel Tarla 645,69 m²

836,64 m² 2024/332 Karayolları Genel Müdürlüğü Nazım Kartal

SAMSUN VezirköprüKızılcaörenmah. 104 ada

29parsel Tarla 1.005,63 m² 2024/333 Karayolları Genel Müdürlüğü Mustafa Tufan

SAMSUN VezirköprüKızılcaörenmah. 104 ada 31parsel

104 ada 11parsel Tarla 270,69m²

49,27m² 2024/334 Karayolları Genel Müdürlüğü Hasan Duran

SAMSUN VezirköprüKızılcaörenmah. 104 ada

37parsel Tarla 367,04 m² 2024/335 Karayolları Genel Müdürlüğü Muzaffer Köroğlu

SAMSUN VezirköprüPazarcı mah. 643parsel Tarla 1.335,19m² 2024/336 Karayolları Genel Müdürlüğü Emine Güneş

Muhammet Güneş

Sebahattin Güneş

SAMSUN VezirköprüPazarcımah. 548parsel Tarla 890,00 m² 2024/337 Karayolları Genel Müdürlüğü Arslan Yıldırım

Emine Yıldırım

Güler Güneş

Gülseren Gezer

Hanife Ünver

Hanife Yıldırım

Keziban Işık

Salih Yıldırım

Satu Kaya

Songül Yıldırım Cebeci

Şerife Yıldırım

SAMSUN VezirköprüMeşelimah. 1634parsel Tarla 33,93 m² 2024/338 Karayolları Genel Müdürlüğü Naim Bolat

SAMSUN VezirköprüMeşelimah. 1596 parsel Tarla 1.921,90 m² 2024/340 Karayolları Genel Müdürlüğü Ayşe Ulusoy

Hatice Ulusoy

Kadriye Keleş

Makbule Ulusoy

Necati Ulusoy

SAMSUN VezirköprüKöprübaşımah. 315 parsel Tarla 309,29 m² 2024/341 Karayolları Genel Müdürlüğü Kazım Çalışkan

SAMSUN VezirköprüYeniçelikmah. 1689 parsel Tarla 101,42 m² 2024/342 Karayolları Genel Müdürlüğü Lütfi Karaca

SAMSUN VezirköprüYeniçelikmah. 1081 parsel Tarla 3.900,00 m² 2024/343 Karayolları Genel Müdürlüğü Mevlüde Aksöz

SAMSUN VezirköprüYeniçelikmah. 1641 parsel Tarla 4.020,99m² 2024/344 Karayolları Genel Müdürlüğü İbrahim Akgül

SAMSUN VezirköprüKızılcaörenmah. 103 ada 146 parsel Tarla 4.085,38 m² 2024/345 Karayolları Genel Müdürlüğü Kadun Yalçın

Rüşan Yalçın

SAMSUN VezirköprüKızılcaörenmah. 110 ada 204 parsel Tarla 83,89m² 2024/346 Karayolları Genel Müdürlüğü Hüsamettin Çakmak

SAMSUN VezirköprüPazarcı

mah. 619 parsel Tarla 2.471,96 m² 2024/347 Karayolları Genel Müdürlüğü Necati Yıldız

SAMSUN VezirköprüPazarcı

mah. 601 parsel Tarla 145,46 m² 2024/348 Karayolları Genel Müdürlüğü Ali Ünver

Cafer Ünver

Şerife Ünver

SAMSUN Vezirköprü

Yeniçelik

mah. 1720 parsel Tarla 1.066,62 m² 2024/349 Karayolları Genel Müdürlüğü Fatma Pekşen

SAMSUN Vezirköprü

Yeniçelik

mah. 1378 parsel Tarla 1.116,00 m² 2024/350 Karayolları Genel Müdürlüğü Arslan Yıldırım Emine Yıldırım Güler Güneş Gülseren Gezer Hanife Ünver Hanife Yıldırım Keziban Işık

Salih Yıldırım

Satu Kaya

Songül Yıldırım Cebeci

Şerife Yıldırım

SAMSUN Vezirköprü

Yeniçelik

mah. 1190 parsel Tarla 1.225,00m² 2024/351 Karayolları Genel Müdürlüğü Arif Dursun

Nafiye Dursun

Naile Dursun

SAMSUN Vezirköprü

Kızılcaören

mah. 110 ada 167 parsel Tarla 52,26 m² 2024/352 Karayolları Genel Müdürlüğü Samiye Duran

Şefika Gürdoğar

Zekiye Canbolat

SAMSUN Vezirköprü

Kızılcaören

mah. 110 ada 171 parsel Tarla 336,64 m² 2024/353 Karayolları Genel Müdürlüğü Hayriye Onur

Nuri Kartal

Satı Pala

SAMSUN Vezirköprü

Pazarcı

mah. 655 parsel Tarla 2.058,72 m² 2024/354 Karayolları Genel Müdürlüğü Ali Ünver

Cafer Ünver

Necibe Ünver

Şerife Ünver

Tuncer Ünver

Tülay Ünver

1-Davacı kurum tarafından yukarıdaki parsel numaralı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca alınan kamulaştırma kararı ile dava açarak dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespitini ve tescilini talep etmiştir. 2-a) İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işleminin idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir. b) Açılacak davalarda husumet Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmelidir c) 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir. d) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Vezirköprü Şubesi'ne yatırılacaktır.e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.07/01/2025