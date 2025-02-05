T.C.

ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/90

DAVALI : Haldun KIRAN (T.C.15440372174)

Duruşma Günü: 18/03/2025 günü saat: 11:35'de tahkikat duruşması için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan duruşmaya gelmediği taktirde, duruşmaya gelen karşı tarafın talebi üzerine yargılamaya yokluğunda devam edildiğinden, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK.nun 150. madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluklarında hüküm verileceği (HMK.147) hususunda, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 18/11/2024