T.C. BAKIRKÖY 13. AİLE MAHKEMESİNDEN İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO : 2023/490

KARAR NO : 2024/868

DAVALI : Mustafa USTA - 415.......272 T.C. Kimlik nolu, Sinan oğlu, 1976 doğumlu,

Davacı, Elvan USTA ile Davalı, Mustafa USTA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının 19/12/2024 tarihli gerekçeli kararında;

1- DAVANIN KABULÜ İLE,

İstanbul İli, Bahçelievler ilçesi, Soğanlı mah/köyü, Cilt:55, Hane:70, BSN:16'da nüfusa kayıtlı, Yadigar ve Meryem'den olma, 24/02/1973 doğumlu, 56485078058 T.C. Kimlik nolu davacı ELVAN USTA (Evlenmeden Önceki Soyadı: SARIKAYA) ile aynı yer BSN:3'de nüfusa kayıtlı, Sinan ve Fatma'dan olma, 01/03/1976 doğumlu, 41551476272 T.C. Kimlik nolu davalı MUSTAFA USTA'nın TMK'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları reşit olduğundan velayet hususunda karar verilmesine yer olmadığına,

3-Davacı kadın için mahkememizin 21/06/2024 tarihli ara karar ile aylık 3.000,00-TL olarak takdir edilen tedbir nafakasının, iş bu karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tahsilde tekerrür olmayacak şekilde, aylık 3.500,00-TL'ye ÇIKARILMASINA, aylık 3.500,00-TL olarak belirlenen tedbir nafakasının, kararın kesinleşmesinden sonra ise aynı miktarda yoksulluk nafakası olarak devamı ile davalı erkekten alınarak davacı kadına VERİLMESİNE,

4-Davacı kadının maddi tazminat talebinin KISMEN KABULÜ İLE, 100.000,00-TL maddi tazminatın davalı erkekten alınarak davacı kadına VERİLMESİNE, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,

5-Davacı kadının manevi tazminat talebinin KISMEN KABULÜ İLE, 100.000,00-TL manevi tazminatın davalı erkekten alınarak davacı kadına VERİLMESİNE, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,

Hüküm tarihindeki Harçlar Tarifesi gereğince alınması gereken 427,60-TL karar ve ilam harcından, peşin yatırılan 269,85-TL'nin mahsubu ile bakiye 157,75-TL eksik harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

16/11/2023 tarihli ara karar ile davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden, suçüstü ödeneğinden karşılanan 16.128,00 TL ilanen tebligat ücreti,1.018,25‬-TL posta ve davetiye gideri toplamı olan 17.146,25‬-TL'nin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

Adresi tespit edilemeyen davalı Mustafa USTA'ya kararın iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ayrıca bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği Mustafa USTA'ya ilanen tebliğ olunur.