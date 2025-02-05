Örnek No:55*
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/980 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/980 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
İstanbul İli Fatih ilçesi Çakırağa Mahallesi, 862 Ada 60 Parselde yer alan ana taşınmaz niteliği resim atölyesi ve dükkanı olan kargir apartman olan mesken nitelikli 4.kat 6 numaralı bağımsız bölümün tamamı.
Adresi :
Aksaray Mahallesi, Manastırlı Rıfat Sokak, Kapı No:8 Fatih/İstanbul
Kıymeti :
3.000.000,00 TL KDV Oranı :
%20
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 14:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 14:20
İstanbul İli Fatih ilçesi Çakırağa Mahallesi, 862 Ada 60 Parselde yer alan ana taşınmaz niteliği resim atölyesi ve dükkanı olan kargir apartman olan mesken nitelikli 5.kat 7 numaralı bağımsız bölümün tamamı.
Adresi :
Aksaray Mahallesi, Manastırlı Rıfat Sokak, Kapı No:8 Fatih/İstanbul
Kıymeti :
3.000.000,00 TL KDV Oranı :
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 10:35
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 10:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 10:35
Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 10:35
29/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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