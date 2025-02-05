Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/980 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 14:20

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 10:35

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İli Fatih ilçesi Çakırağa Mahallesi, 862 Ada 60 Parselde yer alan ana taşınmaz niteliği resim atölyesi ve dükkanı olan kargir apartman olan mesken nitelikli 4.kat 6 numaralı bağımsız bölümünAksaray Mahallesi, Manastırlı Rıfat Sokak, Kapı No:8 Fatih/İstanbul3.000.000,00 TL%20İstanbul İli Fatih ilçesi Çakırağa Mahallesi, 862 Ada 60 Parselde yer alan ana taşınmaz niteliği resim atölyesi ve dükkanı olan kargir apartman olan mesken nitelikli 5.kat 7 numaralı bağımsız bölümünAksaray Mahallesi, Manastırlı Rıfat Sokak, Kapı No:8 Fatih/İstanbul3.000.000,00 TL%20

29/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.