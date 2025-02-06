Giriş Tarihi: 07.02.2025 00:00
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İLAN
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Tasarrufu Belediyemize ait olan, Balçık Mahallesi 3218 Sokakta bulunan, Balçık Mahallesi 576 ada 3 numaralı 7930,38 m² alanlı Gebze Belediyesi Mülkiyetindeki parselde 7443,15 m² ve 9914,85 m²' si tescilsiz alanda olmak üzere A) 17358 m² B) 5245 m² tescilsiz alan ve C) 3263 m² tescilsiz alan toplamda 25866 m² alan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
2-İhale 20/02/2025 Perşembe günü saat 11/20' de Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. No:5, Gebze Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.
3-Kiralama süresi 3 yıl olup, yıllık muhammen kira bedeli 7.620.000,00.-TL+KDV' dir. 2. ve 3. Yıllar kira artışı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan TÜFE Endeksinin "oniki aylık ortalamalara göre artış oranı" esas alınarak artırılacaktır.
Geçici teminatı 228.600,00.-TL' dir.
4- İHALEYE GİRMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER;
6- İstekliler, şartname ve ekleri doğrultusunda hazırlayacakları yukarıdaki evrakları usulüne uygun bir dilekçe ile en geç 17/02/2025 Pazartesi günü saat 16/00'ya kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte, kapalı zarf içinde elden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir. Teklifler ihale dosyası içinde yine kapalı zarf içinde elden teslim edilecektir.
7- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
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#ilan.gov.tr Basın No:ILN02167399