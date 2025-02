T.C.

CİHANBEYLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/268 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KELHASAN MAHALLESİ

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 161

PARSEL NO : 1

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 17,02 m2'lik alanda irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI: ABDİL YARALI, ASLI NİSA YARALI, BİRSEL BEKMEZCİ, ÇETİN YARALI, DEMET YILDIRIM, EMİNE YARALI, EMRE YARALI, ERKAN YARALI, FİGEN CAN, FİKRİYE UZUNBEYLİ, GÜNSEL ÖZCAN, GÜNSEL YARALI, GÜZEL YARALI, GÜZEL YARALI, HAKAN YARALI, İBRAHİM YAŞAR, MAKBULE SEVER, MEHMET YILDIRIM, MELAHAT UĞUR, METİN YARALI, MUSTAFA YARALI, NUMAN YARALI, NURAN YARALI, NURSEL YARALI, RAŞİT YILDIRIM, REFİK YARALI, SEVİM YILDIRIM, SULTAN YARALI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/268 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.