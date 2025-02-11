GAZİANTEP 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLANIDIR

Mahkememizde görülmekte olan 2023/1838 Esas sayılı Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle Muş İli, Bulanık İlçesi, Dokuzpınar Mah/Köy'de nüf. k.lı,Yılmaz ve Fahriye oğlu 10/05/1995 d.lu, 19580587788 TC kimlik numaralı Barış Altun'un 2009 yılından beri kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda haber alınamadığı, sağ olduğu takdirde Barış Altun'u tanıyanların 6 ay içerisinde, duruşma günü olan 17/07/2025 tarihine kadar Gaziantep 2.Sulh Hukuk Mahkemesine yada Mahkememize bildirilmek üzere başka yer Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak beyanda bulunmaları ilanen tebliğ olunur.