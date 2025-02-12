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T.C.

ANTALYA

7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA ESAS NO:2023/187

KARAR NO: 2024/586

Mehmet ve Emine Kızı 23/09/1974 Edirne doğumlu, 261*******490 T.c. Kimlik nolu Nefize Evge'ninMahkememizin21/11/2024 tarih 2023/187 Esas 2024/586 Karar sayılı gerekçeli kararıyla ''Banka veya Kredi Kurumlarının Araç olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık '' suçundan açılan davanın neticesinde

1-Sanık Nefize EVGE'nin, Katılan Turgut BAYRAKTAR'a yönelik "Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık'' suçunu işlediği sabit olmakla eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nun 158/1-f ve son cümle maddesi ve aynı kanunun 61. maddesi gereği, suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın çokluğu ve tehlikenin ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saiki ile suçtan elde edilen menfaatin miktarı (iki katı) dikkate alınarak alt sınırdan takdiren 4 YIL HAPİS ve 240 GÜN ADLİ PARA CEZASI ile CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın geçmişi, UYAP sisteminden yapılan incelemede hakkında birden fazla soruşturma ve kovuşturma dosyalarının bulunması, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak TCK'nın 62. Maddesinin takdiren uygulanmasına yer olmadığına,

3-Sanığa verilen adli para cezasının sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak TCK'nin 52/2 maddesi gereğince günlüğü takdiren 30TL'den paraya çevrilmesine karar verilerek SONUÇ OLARAK SANIĞIN 4 YIL HAPİS CEZASI VE 240 GÜN KARŞILIĞI 7.200,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Sanığın ekonomik ve kişisel durumu dikkate alınarak, TCK'nın 52/4. maddesi uyarınca hükmolunanadli para cezasının tebliğinden itibaren takdiren birer ay ara ile takdiren 6 eşit taksitte tahsiline, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan miktarın tamamının TAHSİLİNE, ödenmeyen adli para cezasının infaz aşamasında hapis cezasına çevrileceğinin sanığa İHTARINA, (ihtarat yapılamadı)

5-Sanık hakkında yukarıda kanun maddelerinden başka lehe ve aleyhe başkaca kanun maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

6-Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak Sanık hakkında Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan durumuna göre ve 15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile yapılan değişiklik nazara alınarak sanık hakkında hükmolunan hapis cezası nedeniyle TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin UYGULANMASINA,

7-Sanığa verilen hapis cezasının süresi dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nın 50, 51 maddeleri ile 5271 sayılı CMK'nın 231/5. Maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

C-ORTAK HÜKÜMLER

1-Sanıklar Nefize Evge ve Sami Özgün'ün sarfına sebebiyet verdiği posta, tebligat gideri olan 174 TL yargılama giderinin sanıklardan tahsili ile hazineye irat kaydına,

karar verilmiştir.

Sanığın tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilememiş,,7201 sayılı yasanın28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlişkin, sanıkların ve katılanın yokluğunda, Cumhuriyet Savcısı Halit TUNÇ (42404)'un katılımı ile talebe uygun olarak oy birliği ile ve gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yada cezaevi müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf kanun yoluna başvurabilecekleri, başvurmadıkları takdirde kararın kesinleştirileceği, iş bu ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra sanık Nefize Evge'ye tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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