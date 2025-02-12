T.C.

ESKİŞEHİR

6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/61 Esas

İLAN METNİ

Davacı, ELİF CEYLAN ile Davalılar, BAHAR KOCA, CUMA ALİ GÜLER, NECİP GÜNDOĞAN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Eyup ve Hatice'den olma, 16/05/1989 doğumlu, 26080731658 T.C. kimlik numaralı davalı NECİP GÜNDOĞAN'ın tüm aramalara rağmen adresi belirlenemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.Mahkememizce 26/11/2024 tarihli karar ile, Davanın kabulü ile, Dava konusu Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, 71 Evler Mahallesi 16747 ada 7 parsel, Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, 71 Evler Mahallesi 16747 ada 8 parsel, Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, 71 Evler Mahallesi 16739 ada 36 parsel, Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, 71 Evler Mahallesi 16822 ada 2 parsel, Eskişehir İli, Mahmudiye İlçesi, Orta Mahalle, 81 Ada, 3parsel, Eskişehir İli, Mahmudiye İlçesi, Orta Mahalle, 81 Ada, 16 parsel, Eskişehir İli, Mahmudiye İlçesi., Türkmenmecidiye Mahallesi, 125 Ada, 153 Parsel sayılı taşınmazlardaki ORTAKLIKLARIN üzerindeki tüm hak ve mükellefiyetleri ile ayrı ayrı UMUMA AÇIK ŞEKİLDEİİK hükümleri gereğince AÇIK ARTTIRMA YOLUYLA SATIŞI SURETİYLE GİDERİLMESİNE, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere, ilan metninin gazetede ilan tarihinden itibaren7 gün sonra ilanen tebliğ etmiş sayılacağı hususu Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğinceİLAN olunur.

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