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T.C.

HATAY

2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/409 Esas

DAVALI : HASAN DERVİŞ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Adresinize ulaşılamadığındanduruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü: 17/04/2025 Günü saat: 10:30 a bırakılmış olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ön inceleme ve tahkikat duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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