T.C. KÜÇÜKÇEKMECE

12. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 14:58

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Anagayrimenkul; betonarme karkas sistemle, ayrık nizamla, kaliteli malzeme ve işçilikle inşa edilen İskânlı binadır. Bina, Ruhsat alımı itibariyle 2021 yılı yapımı olup yaklaşık olarak 3 yaşındadır. Bina dış cephesi, kompozit dış cephe kaplamalıdır. Binada, asansörve kapalı otopark bulunmaktadır.Zemin ve bodrum kat yüksekliklerinin her biri, 2,98 metredir. Tüm iç mekân zeminleri, seramik kaplamalıdır. Duvarlar ve tavanları, plastik boyalıdır. İç merdiven lerin basamakları, mermerden imal, merdiven küpeştesi ve korkulukları, alüminyum profillidir. Taşınmazın 1. Bodrum katındaki mutfak işinde, mermerden imal mutfak tezgâhı, mdfli malzeme denimalmutfak dolapları bulun maktadır. Wc hacminde, klozet ile ayaklı lavabo mevcuttur. Taşınmaz, girişinin bulunduğu Şamlı Sokağına, yak laşık 8,5 metre cephelidir.Dış kapısı, pencere doğramaları, alüminyum profillidir. Konu taşınmazın dış kapı nosu;44Bdir. Isıtma sistemi, doğalgazlı sistemlidir. Taşınmaz içinde kalorifer petekleri ilekombi bulunmaktadır.Avcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında; Avcılar İlçesi, Merkez Mahallesi, 27 Pafta, 18045parsel sayılı yer, 18.08.2008 tasdiktarihli, 1/1000 ölçekli, Avcılar (Güney) Uygulama İmar Planında, önbahçe:3 metre, arkabahçe: h/2 metre, yan bahçe: 3 metre, ayrıknizam, 5 kat yapılaşma şartlarında, Konut Alanında kalmaktadır. Denilmektedir.8.500.000,00 TL%20Satışa arz

10/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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