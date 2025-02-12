T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE
2024/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
12. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/1 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, Köy içi Mevkii, 18045 Parselde kayıtlı, 7 KATLI BETONARME MESKEN, OFİS, İŞYERİ VE ARSASI nitelikli, 651,00 m² alanlı, kat mülkiyetli Anagayrimenkulde, 25200/390600 arsa paylı, Zemin+1. Bodrum kat, 22 Numaralı DEPOLU DÜKKÂN;
Konu taşınmaz, İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Merkez Mahallesi, Şamlı Sokak, No:44B adresinde konumludur.
Anagayrimenkul; betonarme karkas sistemle, ayrık nizamla, kaliteli malzeme ve işçilikle inşa edilen İskânlı binadır. Bina, Ruhsat alımı itibariyle 2021 yılı yapımı olup yaklaşık olarak 3 yaşındadır. Bina dış cephesi, kompozit dış cephe kaplamalıdır. Binada, asansörve kapalı otopark bulunmaktadır. 22 nolu bağımsız bölüm depolu dükkân toplamda Net:118 m² (Brüt:128 m²) alanlıdır.
Zemin ve bodrum kat yüksekliklerinin her biri, 2,98 metredir. Tüm iç mekân zeminleri, seramik kaplamalıdır. Duvarlar ve tavanları, plastik boyalıdır. İç merdiven lerin basamakları, mermerden imal, merdiven küpeştesi ve korkulukları, alüminyum profillidir. Taşınmazın 1. Bodrum katındaki mutfak işinde, mermerden imal mutfak tezgâhı, mdfli malzeme denimalmutfak dolapları bulun maktadır. Wc hacminde, klozet ile ayaklı lavabo mevcuttur. Taşınmaz, girişinin bulunduğu Şamlı Sokağına, yak laşık 8,5 metre cephelidir. Taşınmaz, yerinde yapılan tespite göre boş olup kullanılmamaktadır.
Dış kapısı, pencere doğramaları, alüminyum profillidir. Konu taşınmazın dış kapı nosu;44Bdir. Isıtma sistemi, doğalgazlı sistemlidir. Taşınmaz içinde kalorifer petekleri ilekombi bulunmaktadır.
Taşınmazın Son İmar Durumu :
Avcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında; Avcılar İlçesi, Merkez Mahallesi, 27 Pafta, 18045parsel sayılı yer, 18.08.2008 tasdiktarihli, 1/1000 ölçekli, Avcılar (Güney) Uygulama İmar Planında, önbahçe:3 metre, arkabahçe: h/2 metre, yan bahçe: 3 metre, ayrıknizam, 5 kat yapılaşma şartlarında, Konut Alanında kalmaktadır. Denilmektedir.
Kıymeti :
8.500.000,00 TL
KDV Oranı :
%20
Kaydındaki Şerhler :
Satışa arz
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 14:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 14:58
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 14:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 14:58
10/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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