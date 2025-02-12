T.C. PAZAR (RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sıra No Esas No Davalı Köy/Mah Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü

(m²) Kamulaştırma

Alanı (m²) Kontrol

Günü 1 2025/7 İzel YILMAZ Kaplıca Mahallesi 147 2 Tarla 476.14000 m² 9,04 m² 24/02/2025

2025/7 EsasDavacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü vekili Av. İrem Özge Özal tarafından aşağıda ismi yazılı davalı aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalı ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tesciline, kamulaştırma bedelinin tespiti için mahkememize işbu davaların açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin saptanmasına müteakip kamulaştırma bedelinin ilgili adına T.C. Ziraat Bankası Çamlıhemşin Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 09/01/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02171539