İLAN

İVRİNDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S. NO MAHALLESİ MEVKİİ- ADA-PARSEL VE M2 TESİSİ İÇERİSİNDEKİ EKİPMANLAR MUH. BEDELİ AYLIK GEÇİCİ

TEMİNAT İHALE

TARİHİ/SAATİ KİRA MÜDDETİ 1 Kocaeli Mahallesi Aşağıoba Mevkii 178 ada 22 parselde bulunan 46,274,69 m2 arazinin 26.557,00 m2 sinde bulunan Kırma Eleme Tesisi 1 Adet Kantar ve konteynerı, 5 Adet Konteyner, Bunker, 8 adet bant, Çeneli kırıcı, Dmk kırıcı, 4 katlı elek, toz indirgeme sistemi



600.000,00 TL + %20 KDV 216.000,00 –TL



26/02/2025

11.00 1 YIL

Madde : 1İşin Konusu : Aşağıda belirtilen Belediyemize ait taşkırma eleme tesisinin kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 nci maddesi gereğince açık artırma suretiyle ihale edilecektir.Madde : 2İhalenin Nerede Ve Hangi Saatte YapılacağıSakarya Mah. Atatürk Meydanı No:8 İvrindi/BALIKESİR adresindeki İvrindi Belediyesi MeclisToplantı Salonunda hazır bulunacak Encümen komisyonu huzurunda ve aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. Telefon numarası 0266- 456 10 04KİRALANACAK KIRMA ELEME TESİSİ İHALESİ



Madde : 3

Tahmin Edilen Bedel Ve Geçici Teminat

3.1 Geçici teminat tutarı idarece belirlenen tutardan az olamaz. İdarece belirlenen tutardan az geçici teminat verenler ihaleye iştirak edemezler.

3.2 İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve masraflar alıcıya aittir.

Madde :4

İhaleye katılacak olan istekliler, ihaleye katılabilmek için aşağıda istenilen belgeleri ihale günü saat 10.30 a kadar, İvrindi Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğündeki İhale servisine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler

4.1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4.2. Geçici teminat mektubu veya makbuzu

4.3. Belediyemize borcu olup olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınmış borcu yoktur yazısı.(İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).

4.4. Adres Belgesi

4.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2025 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.6. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı

vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.7. İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel

kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri

sunmaları gerekmektedir.

Madde : 5

Şartnamenin Alınması

İhale şartnameleri Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisinden bedelsiz olarak görülebilir

Madde : 6

İdarenin Yetkisi

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekle serbesttir.



Önder LAPANTA

Belediye Başkanı