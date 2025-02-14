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KORKUTELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/62

KARAR NO : 2024/127

Davacı SÜMEYYE MAKBULE KÖKEN tarafından davalı Hüseyin Karagöz ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

1-Davacının Geçit Hakkı Kurulmasına ilişkin davasının TMK 747. Maddesi gereğince KABULÜNE,

2-Antalya ili Korkuteli ilçesi Taşkesiği mahallesine kain 180 parsel (yeni 477 ada 56 parsel) sayılı taşınmaz lehine, aynı yer 164 parsel (yeni 477 ada 242 parsel), aynı yer 175 parsel (yeni 477 ada 241 parsel),aynı yer 176 parsel (yeni 477 ada 240 parsel) sayılı taşınmazlar aleyhine, Fen Bilirkişisi Mehmet Kutlu'nun 27/01/2024 tarihli fen bilirkişi raporunda 2 nolu alternatif güzergah olarak belirtilen E:199,18 m2, F:120,60 m2 ve G:105,71 m2, A:223,66 m2 olmak üzere toplam E+F+G+A =649,15 m2 (metrekare) alanda ZORUNLU GEÇİT HAKKI KURULMASINA,

3-Fen Bilirkişisi Mehmet Kutlu'nun 27/01/2024 tarihli fen bilirkişi raporu ve rapor ekindeki krokisi ve koordinatların karar eki olarak sayılmasına,

4-Davalı Düriye Er, Fatma Bıyıklı, Mehmet Karagöz, Hüseyin Karagöz, Mustafa Karagöz, Mustafa Kuş, Rahime Kuş, Nazire Öztürk, Zeliha Çöl yönünden açılan DAVANIN REDDİNE,

5-Geçit hakkının TMK' nun 748/3 ve 1012 maddesi ile tapu sicil tüzüğünün "irtifak hakları ve taşınmaz yükünün tescili" başlıklı 30. maddesi gereğince kütük sayfasında ayrılan özel sütuna TESCİLİNE,

6-Hüküm özetinin İİK'nun 28. maddesi uyarınca Tapu Sicil Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

7-Karar kesinleştiğinde, Türkiye Vakıflar Bankası Korkuteli Şubesi'nde nemalandırılan geçit bedeli toplamı olan 179.991,95-TL geçit bedelinden davalı Antalya ili Korkuteli ilçesi Taşkesiği Mahallesine kain 175 parsel (yeni 477 ada 241 parsel) sayılı taşınmaz maliki İsmail Duran'a 31.959,00 TL,Antalya ili Korkuteli ilçesi Taşkesiği Mahallesine kain 176 parsel (yeni 477 ada 240 parsel) sayılı taşınmaz maliki Emeti Çöl'e 43.641,53 TL, Antalya ili Korkuteli ilçesiTaşkesiği Mahallesine kain 176 parsel (yeni 477 ada 240 parsel) sayılı taşınmaz maliki Hasan Altın'a 43.641,53 TL, Antalya ili Korkuteli ilçesi Taşkesiği Mahallesine kain 164 parsel (yeni 477 ada 242 parsel) sayılı taşınmaz malikleri Fatma Asar'a 7.593,74 TL, Mehmet Ali Asar'a 7.593,74 TL, İsmail Asar'a 7.593,74 TL, Rabia Tiryaki'ye7.593,74 TL, Orhan Korkut'a7.593,74 TL, SüleymanKorkut'a5.695,30TL, Gültekin Korkut'a5.695,30TL,Zarif Korkut'a5.695,30TL, Sema Onuk'a1.898,43 TL,Selma Şahin'e1.898,43 TL, Nisa Nur Korkut'a 949,22 TL,Nursima Korkut'a 949,22 TL olarak ödenmesine, Türkiye Vakıflar Bankası Korkuteli Şubesi'nde nemalandırılan (94.865,60 TL ve 85.126,35 TL olmak üzere) toplam 179.991,95 TL geçit hakkı bedelinin işlemiş faizinin de hisseleri oranında maliklere ödenmesine,bu hususta ilgili bankaya karar kesinleştiğinde müzekkere yazılmasına,

8-Yapılan yargılama giderlerinin davanın mahiyeti gereği davacı üzerinde bırakılmasına, davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

9-Harçlar kanunu gereğince alınması gereken12.295,25TL harçtan peşin alınan 59,30-TL ve 1.620,00-TL tamamlama harcı toplamı olan 1.679,30 TL düşüldükten sonra eksik kalan ‬10.615,95 -TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

10-Hüküm kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının yatıran tarafa iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda, kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar dahili davalı Hüseyin KARAGÖZ'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/01/2025