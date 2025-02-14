Örnek No:55*
T.C.
BURSA
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/540 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/540 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, BALAT Mahalle/Köy, 4234 Ada, 1 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz, Adresi :Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, Sıhhıye Caddesi, Meteor Balart Sitesi, A Blok, No:29A, İç Kapı No: 12 A Blok Nilüfer / BURSA
Yüzölçümü : 5.266,52 m2 Arsa Payı : 153İmar Durumu :Yok , Kat sayısı 9, İnşaat tarzı Bitişik nizam karkas Kıymeti : 8.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 14:04
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2025 - 14:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 14:04
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 14:04
Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, BALAT Mahalle/Köy, 4234 Ada, 1 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz, Adresi :Bursa İli Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi Sıhhiye Caddesi Meteor Balat Ap. B BlokNo:29/B D:12 Posta Adresinde Konumlu, Tapunun 4234 Ada 1 Parsel Nilüfer / BURSA
Yüzölçümü : 5.266,52 m2 Arsa Payı : 153 İmar Durumu :Yok , Kat sayısı 9
Kıymeti : 8.000.000,00 TL KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 14:04
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 14:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 14:04
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 14:04
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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