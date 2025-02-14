Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/540 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 14:04

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2025 - 14:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 14:04

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 14:04

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 14:04

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 14:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 14:04

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 14:04

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, BALAT Mahalle/Köy, 4234 Ada, 1 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz, Adresi :Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, Sıhhıye Caddesi, Meteor Balart Sitesi, A Blok, No:29A, İç Kapı No: 12 A Blok Nilüfer / BURSAYüzölçümü : 5.266,52 m2 Arsa Payı : 153İmar Durumu :Yok , Kat sayısı 9, İnşaat tarzı Bitişik nizam karkas Kıymeti : 8.000.000,00 TLKDV Oranı : %20Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, BALAT Mahalle/Köy, 4234 Ada, 1 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz, Adresi :Bursa İli Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi Sıhhiye Caddesi Meteor Balat Ap. B BlokNo:29/B D:12 Posta Adresinde Konumlu, Tapunun 4234 Ada 1 Parsel Nilüfer / BURSAYüzölçümü : 5.266,52 m2 Arsa Payı : 153 İmar Durumu :Yok , Kat sayısı 9Kıymeti : 8.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.