Örnek No:55*
T.C.
BURSA
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/983 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara, bilirkişi raporuna ve imar cevap yazısınaesatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/983 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, GÜMÜŞTEPE Mahalle/Köy, 7278 Ada, 1 Parsel, D Blok Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız bölüm. Kuzeybatı, kuzeydoğu ve güneybatı olmak üzere üç cephelidir. •Taşınmaz projesine göre; 109,05m² net alanlı olup, 1 adet balkon (19,90m²)dahil 148,00m² brüt alana sahiptir. Antre, hol mutfak, salon, 3 oda, banyo, ebeveyn duşu ve 1 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. •Yerinde yapılan incelemelere göre ; 153,00m² net alanlı olup, 2 adet balkon (13,68m²+26,24)dahil 221,00m² brüt alana sahiptir. Antre, mutfak, salon, 4 oda, banyo, ebeveyn duşu, wc, giyinme odası ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. • Yerinde yapılan incelemede parsel projesi haricinde bina taban oturumunun ön, sağ ve arka kısımda kalan boşluklar yönünden genişletilmiştir. İç kısımda mutfak ve salon genişletilmiş, sağ cephede ilave 1 oda ve balkon yapılmış, arka cephede ise giyinme odası ve ebebeyn duşu inşa edilmiştir. İç kısımda ilave olarak wc hacmi inşa edilmiş ve projesinde yer alan duş hacmi banyo ile birleştirilerek genişletilmiştir.• Taşınmaz kaliteli malzeme ve lüks işçilik ile inşa edilmiştir. • Giriş kapısı çelik, iç kapıları lake ve pencereleri alüminyum doğramalı PVC mamüldür. Taşınmazın tüm alt zeminleri seramik kaplamadır. salon ve oda duvarları alçı üzeri saten boyalı, hol kısmında tasarımlı duvar kağıdı uygulaması yapılmıştır. Salon tavanında asma tavan olup, oda ve hol tavanlarında plastik boyalıdır. • Banyoda, klozet, duş kabini, lavabo mevcuttur. Mutfakta alt ve üst mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur. • Isınma yerden ısıtmalı sistemle doğalgaz kombi ile yapılmaktadır. Ön cephe balkon hacmi cam balkon uygulaması yapılmıştır. • İç mekan olarakciyi yapılı durumdadır. • Keşif anında doludur. • Mal sahibi tarafından kullanılmaktadır.• Fiili durumu meskendir. Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanına eklicbilirkişi raporunda açıklanmıştır.
Adresi : Üçevler Mah. Üster Sk. Misi Evleri No: 22 D Blok Daire 3 Nilüfer / BURSA
Yüzölçümü : 6.200,24 m2
Arsa Payı : 200/4840
İmar Durumu :Gümüştepe Uygulama İmar Planı kapsamında Ayrık Nizam 2 kat konut alanında yer almaktadır.
Kıymeti : 12.120.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 10:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 10:15
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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