Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/983 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 10:15

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara, bilirkişi raporuna ve imar cevap yazısınaadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, GÜMÜŞTEPE Mahalle/Köy, 7278 Ada, 1 Parsel, D Blok Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız bölüm. Kuzeybatı, kuzeydoğu ve güneybatı olmak üzere üç cephelidir. •Taşınmaz projesine göre; 109,05m² net alanlı olup, 1 adet balkon (19,90m²)dahil 148,00m² brüt alana sahiptir. Antre, hol mutfak, salon, 3 oda, banyo, ebeveyn duşu ve 1 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. •Yerinde yapılan incelemelere göre ; 153,00m² net alanlı olup, 2 adet balkon (13,68m²+26,24)dahil 221,00m² brüt alana sahiptir. Antre, mutfak, salon, 4 oda, banyo, ebeveyn duşu, wc, giyinme odası ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. • Yerinde yapılan incelemede parsel projesi haricinde bina taban oturumunun ön, sağ ve arka kısımda kalan boşluklar yönünden genişletilmiştir. İç kısımda mutfak ve salon genişletilmiş, sağ cephede ilave 1 oda ve balkon yapılmış, arka cephede ise giyinme odası ve ebebeyn duşu inşa edilmiştir. İç kısımda ilave olarak wc hacmi inşa edilmiş ve projesinde yer alan duş hacmi banyo ile birleştirilerek genişletilmiştir.• Taşınmaz kaliteli malzeme ve lüks işçilik ile inşa edilmiştir. • Giriş kapısı çelik, iç kapıları lake ve pencereleri alüminyum doğramalı PVC mamüldür. Taşınmazın tüm alt zeminleri seramik kaplamadır. salon ve oda duvarları alçı üzeri saten boyalı, hol kısmında tasarımlı duvar kağıdı uygulaması yapılmıştır. Salon tavanında asma tavan olup, oda ve hol tavanlarında plastik boyalıdır. • Banyoda, klozet, duş kabini, lavabo mevcuttur. Mutfakta alt ve üst mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur. • Isınma yerden ısıtmalı sistemle doğalgaz kombi ile yapılmaktadır. Ön cephe balkon hacmi cam balkon uygulaması yapılmıştır. • İç mekan olarakciyi yapılı durumdadır. • Keşif anında doludur. • Mal sahibi tarafından kullanılmaktadır.• Fiili durumu meskendir. Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanına eklicbilirkişi raporunda açıklanmıştır.Adresi : Üçevler Mah. Üster Sk. Misi Evleri No: 22 D Blok Daire 3 Nilüfer / BURSAYüzölçümü : 6.200,24 m2Arsa Payı : 200/4840İmar Durumu :Gümüştepe Uygulama İmar Planı kapsamında Ayrık Nizam 2 kat konut alanında yer almaktadır.Kıymeti : 12.120.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.