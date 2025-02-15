T.C. BAKIRKÖY 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2024/757

Karar No :2025/59

İLAN

KARAR ÖZETİ

Bakırköy 28.Asliye Ceza Mahkemesinin 2024/757-2025/59 karar sayılı ilamı ile Sanık CESUR ORAKLIBEL hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan TCK 191/1,62,51/1 mad.ger. 1 yıl 9 ay hapis cezası verildiği ve TCK 51/3 mad.ger.hapis cezası ertelenerek 1 yıl 8ay süre ile denetim süresi verilmiş verilmiş olup, Sanıktüm aramalara rağmen bulunamadığından kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun29.maddesi gereğince karar özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE-

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 14/02/2025