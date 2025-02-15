T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/765 Esas

KARAR NO : 2025/19

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/01/2025 tarihli ilamı sanık Samet Çetin hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karar sanık tarafından istinaf edilmiş olup, dosyanın müştekisi olan Motroganlonut ve Filofteea kızı , 2007 Romanya doğumlu, DENISA STEFANIA MOTROGAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak istinaf yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu, istinaf edilmediği takdirde ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 13.02.2025