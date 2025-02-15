T.C. İSTANBUL 74. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/140

KARAR NO : 2024/137

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/10/2024 tarihli ilamı ile sanık AZAD BILDIRCIN hakkında mahkememizde açılan davada;

Mahkememiz dosyasının müştekisi MOHAMMAD ALI OTHMAN TAWILEH: Ali ve Zubeyda oğlu, 1994 ÜRDÜN doğumlu, müşteki MOHAMMAD ALI OTHMAN TAWILEH tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar ve istinaf talebi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 12/02/2025