T.C.

ANKARA 16. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/746 Esas

Mahkememizin 2023/746 E sayılı dosyasında Davacı , NİLÜFER TEMELCİ tarafından davalı POLAT ULUSAN aleyhine açılan nafaka arttırım davasında davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmesi sebebi ile Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreste tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı tarafından açılan dava dilekçesinde, Ankara 6. Aile Mahkemesinin 2018/1746 Esas , 2019/968 Karar sayılı kararı ilamı ile aylık 300,00 TL verilen nafakanın aylık 5.000,00 TL'ye yükseltilmesini , yargılama giderlerinin davalıya yükseltilmesini talep ve dava edilmiş olmakla;

Tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap verebileceğiniz, HMK128ce süresi içinde cevap vermediğiniz takdirde davacının dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, HMK 139ca taraflara sulh için hazırlık yapmaları, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi yargılamaya devam etmek istemesi halinde diğer tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri sunmaları veya belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğinin ihtaren tebliğ olunur.

Duruşma günü 10/03/2025

Saati 11:20

DAVALI: - 73489037584 TC Kimlik numaralı POLAT ULUSAN