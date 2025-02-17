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BURSA KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



1- Mülkiyeti Belediyemize ait Vani Mehmet Mahallesi, Pazaryeri Sokak No:9/A, 261 ada, 19 parselde bulunan gayrimenkulün Kurumsal firma (Market-Gıda hariç) veya Banka şubesi olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İle 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi,

Aylık muhammen bedeli: 87.500,00 TL + K.D.V.

Geçici teminatı: 315.000,00 TL

İştirak Teminatı: 262.500,00 TL

1-İhale 05/03/2025 Çarşamba günü saat 10.30 da Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce yapılacaktır.

2-İhale suretiyle kiraya verilecek taşınmaz kira şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediyemiz hizmet binasında bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir veya satın alınabilir.

3-İstekliler, ihaleye girebilmek için ihale şartnamesinde isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. İstekliler ihale şartnamesinde istenilen evrakları teklif dosyasında sunacaklardır.

4- İhaleye iştirak edecek olanlar 1.000,00 TL+KDV bedel karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5-İhale dosyası en geç ihale günü saat 10.00'a kadar Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediye hizmet binasında bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

6-İhale ile ilgili mütevellit bütün vergi, resmi harç, gazete ilan giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

7-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN'ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri'nin ONAY'ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri'nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8-İhaleye Katılacaklar elektronik tebligat adreslerini de belirtmeleri gerekmektedir.

9-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışlarda ve kiralama ihalelerinde şartname hükümleri uygulanacaktır, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez,



BANKA: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI KESTEL ŞUBESİ

IBAN NO : (TR310001500158007292521173)

İlan Olunur.

www.kestel.bel.tr