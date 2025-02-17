Giriş Tarihi: 18.02.2025 00:00
T.C.
BİRECİK
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/209 Esas 17/01/2025
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırılan
Taşınmazın Bulunduğu yer :Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi
Mahallesi :Çoğan Köyü
Parsel No :1143
Vasfı :Tarla
Yüzölçümü :7.000,00 m2
Malikinin Adı Soyadı :Ramazan Çetin-71587026196
Kamulaştırmayı Yapan
Kurumun Adı :Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Yukarıda bilgileri belirtilen Kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine, taşınmazın Hazine adına tapuda tesciline karar verilmesi talepli mahkememizde 2024/209 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 17/01/2025
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02171271