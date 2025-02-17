Giriş Tarihi: 18.02.2025 00:00
T.C.
CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/328 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : BÖĞRÜDELİK MAHALLESİ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 624
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 158,06 m2'lik irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI: ŞEVKET ORHAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/328 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02171262