T.C.

ADANA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .17442129-2023/706-Ceza Dava Dosyası

Karar No : 2024/610

İLAN

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan sanık Mustafa ve Behiye oğlu 01/06/1975 Adana doğumlu, Adana İli Seyhan İlçesi Havuzlubahçe Mahallesi nüfusuna kayıtlı 133*****258 TC Kimlik nolu HALİT GÜVEN hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK.nun 191/1, 43/1, 62/1, 58,54/4 maddeleri gereğince sonuç olarak 2 Yıl 1 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve tebliğden itibaren iki hafta içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık HALİT GÜVEN' e tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 10.02.2025