T.C.

ADANA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.66831737-2024/109-Ceza Dava Dosyası

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Adana 28. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/10/2024 tarih ve 2024/109Esas - 2024/585 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile sanık Hüsnü Can Arslankılıç hakkında 6136 Sayılı Yasa'nın 13/1.maddesine Muhalefet ve Kasten Yaralama suçlarından verilen mahkumiyet kararının; Abdurrahim ve Melike oğlu, 18/03/2002 ÖMERLİ doğumlu müşteki Bilal Fidan'a tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Sanık Hüsnü Can Arslankılıç hakkında 6136 Sayılı Yasa'nın 13/1.maddesine Muhalefet ve Kasten Yaralama suçlarından verilen mahkumiyet hükmüne ilişkin gerekçeli kararın MÜŞTEKİ BİLAL FİDAN'A TEBLİĞİNDEN itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize veya başka yer mahkemelerine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak ve hakime onaylatmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği,

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm fıkrasının gazetede ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde İSTİNAF edilmediği takdirde hükmün kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 13.02.2025