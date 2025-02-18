T.C.

DENİZLİ

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Cemalettin ve Alimeoğlu, 30/03/1976 Uşak doğumlu, 49783773312 TC kimlik numaralı, sanık Özcan BARTIN'a tüm aramalara rağmen tebliğ işlemi yapılamamıştır.

Sanık Özcan BARTIN'a Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak suçundan 2 yıl hapis cezası verilmiştir.

Tüm aramalara rağmen Mahkememizin 17/10/2024 tarih 2023/559 Esas 2024/673 Karar sayılı kararı sanık Özcan BARTIN'a tebliğ edilememiştir. İlanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra Mahkememiz kararının ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya mahkememize gelip zabıt katibine tutanak tutturulmak koşuluyla bulunduğu yerde mahkememize eşit Asliye Ceza Mahkemelerine, Mahkememize gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile Denizli Bölge Adliye Mahkemesince incelenmek üzere istinaf edebileceği hususunun sanık Özcan BARTIN'a ilanen tebliğ olunur.