T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/553 Esas

KARAR NO : 2025/39

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı23/01/2025 tarihli ilamı ile CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilen SSÇ'e ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Bahrooz ve Betül kızı, 1971 İran doğumlu FARIDEH SARMAD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.02.2025