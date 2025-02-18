T.C. İSTANBUL 73. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .25061274-2024/12-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 23.12.2024 tarih 2024/12 Esas 2024/106 karar sayılı ilamı ile; Zrar ve Amine 'den olma 1967 ERBİL D.lu Majeed Zrar KHUDHUR ile Mudır ve Erbil 'den olma 1983 ERBİL D 'lu Mhammed Mudır SABUN 'un 5607 Sayılı Kanunu Muhalefet suçundan dava zamanaşımı süresi dolduğundan ayrı ayrı düşürülmesine karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle,

ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı;

ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde, mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesine vereceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunması yolu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 14.02.2025