T.C.

KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/1064 Esas

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Zonguldak ili, Kdz. Ereğli İlçesi, Bölücek Mahallesi, Çevrik Çayı Mevkii 108 ada 120 parselde kayıtlı taşınmazda birlikte malik olan Ali Niyazi ve Fatma Makadder'den olma 27/10/1937 doğumlu METE REMZİ OĞUZ'a Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreslerinden ayrıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Duruşma Günü: 26/03/2025 günü saat: 11:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.