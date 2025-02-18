T.C.

REYHANLI

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/71 Esas

KARAR NO : 2024/243

SANIK : MAHMUT KASIM, SELLUM ve ŞAHİDE oğlu, 01/01/1977 HAMA doğumlu.

SUÇ : Karşılıksız Yararlanma

SUÇ TARİHİ : 25/11/2014

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 163/3

VERİLEN CEZA MİKTARI : Düşme

KARAR TARİHİ : 11/12/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada sanık hakkında açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (Düşme) karar verilmiş ve yukarıda kimliği sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden kararın tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 14/02/2025