Giriş Tarihi: 20.02.2025 00:00
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI' NDAN
|NO
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|M2
|CİNSİ
|TAHMİNİ BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT TUATARI
|İHALE SAATİ
|1
|BESLANBEY
|3445
|1
|748.27
|ARSA
|₺6 734 430.00
|₺202 032.90
|10:00
|2
|BESLANBEY
|3241
|2
|527.63
|ARSA
|₺4 748 670.00
|₺142 460.10
|10:15
|3
|BESLANBEY
|3242
|4
|620.23
|ARSA
|₺5 582 070.00
|₺167 462.10
|10:30
|4
|BESLANBEY
|3243
|4
|506.21
|ARSA
|₺4 555 890.00
|₺136 676.70
|10:45
|5
|BESLANBEY
|3244
|4
|419.42
|ARSA
|₺3 774 780.00
|₺113 243.40
|11:00
|6
|BESLANBEY
|3241
|4
|579.73
|ARSA
|₺5 217 570.00
|₺156 527.10
|11:15
|7
|BESLANBEY
|3258
|7
|1 910.88
|ARSA
|₺13376 160.00
|₺401 284.80
|11:30
|8
|YAHYALAR
|442
|4 040.00
|TARLA
|₺8 484 000.00
|₺254 520.00
|11:45
|9
|YAHYALAR
|889
|5 980.00
|TARLA
|₺12558 000.00
|₺376 740.00
|12:00
|10
|ÇERKEZTAŞKÖPRÜ
|107
|69
|18 684.04
|TARLA
|₺29427 363.00
|₺882 820.89
|12:15
|11
|NALBANTOĞLU
|226
|4
|3 509.82
|ARSA
|₺10529 460.00
|₺315 883.80
|12:30
|12
|NALBANTOĞLU
|226
|3
|3 670.43
|ARSA
|₺11011 290.00
|₺330 338.70
|12:45
|13
|SALLAR
|1501
|5
|2 743.83
|ARSA
|₺9 740 596.00
|₺292 217.88
|13:3 0
|14
|SALLAR
|1503
|3
|1 089.31
|ARSA
|₺3 812 585.00
|₺114 377.55
|13:45
|15
|SALLAR
|1514
|8
|884.04
|ARSA
|₺3 094 140.00
|₺92 824.20
|14:00
|16
|HAMİDİYE
|3474
|1
|1 994.66
|ARSA
|₺15957 280.00
|₺478 718.40
|14:15
|17
|ÇAMKÖY
|1397
|32
|329.23
|ARSA
|₺1 646 150.00
|₺49 384.50
|14:30
|18
|ÇAMKÖY
|3269
|3
|731.61
|ARSA
|₺3 365 406.00
|₺100 962.18
|14:45
|19
|ARAPÇİFTLİĞİ
|2647
|1
|1 357.37
|ARSA
|₺6 786 850.00
|₺203 605.50
|15:0 0
|20
|ARAPÇİFTLİĞİ
|2640
|1
|2 556.93
|ARSA
|₺12784 650.00
|₺383 539.50
|15:15
|21
|AZİZİYE
|0
|2461
|423.34
|ARSA
|₺4 656 740.00
|₺139 702.20
|15:30
İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:
* Kanuni ikametgâh belgesi (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)
* Nüfus kayıt örneği (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)
* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.
* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.
* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.
* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.
*İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini "Alındı Belgesi" karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü' ne teslim edebilirler.
* İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Düzce Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500 TL (BeşyüzTürklirası) makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görebilir. İlan olunur.
Dr. Faruk ÖZLÜ
Belediye Başkanı
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02173096