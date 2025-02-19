DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI' NDAN

NO MAHALLE ADA PARSEL M2 CİNSİ TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TUATARI İHALE SAATİ 1 BESLANBEY 3445 1 748.27 ARSA ₺6 734 430.00 ₺202 032.90 10:00 2 BESLANBEY 3241 2 527.63 ARSA ₺4 748 670.00 ₺142 460.10 10:15 3 BESLANBEY 3242 4 620.23 ARSA ₺5 582 070.00 ₺167 462.10 10:30 4 BESLANBEY 3243 4 506.21 ARSA ₺4 555 890.00 ₺136 676.70 10:45 5 BESLANBEY 3244 4 419.42 ARSA ₺3 774 780.00 ₺113 243.40 11:00 6 BESLANBEY 3241 4 579.73 ARSA ₺5 217 570.00 ₺156 527.10 11:15 7 BESLANBEY 3258 7 1 910.88 ARSA ₺13376 160.00 ₺401 284.80 11:30 8 YAHYALAR 442 4 040.00 TARLA ₺8 484 000.00 ₺254 520.00 11:45 9 YAHYALAR 889 5 980.00 TARLA ₺12558 000.00 ₺376 740.00 12:00 10 ÇERKEZTAŞKÖPRÜ 107 69 18 684.04 TARLA ₺29427 363.00 ₺882 820.89 12:15 11 NALBANTOĞLU 226 4 3 509.82 ARSA ₺10529 460.00 ₺315 883.80 12:30 12 NALBANTOĞLU 226 3 3 670.43 ARSA ₺11011 290.00 ₺330 338.70 12:45 13 SALLAR 1501 5 2 743.83 ARSA ₺9 740 596.00 ₺292 217.88 13:3 0 14 SALLAR 1503 3 1 089.31 ARSA ₺3 812 585.00 ₺114 377.55 13:45 15 SALLAR 1514 8 884.04 ARSA ₺3 094 140.00 ₺92 824.20 14:00 16 HAMİDİYE 3474 1 1 994.66 ARSA ₺15957 280.00 ₺478 718.40 14:15 17 ÇAMKÖY 1397 32 329.23 ARSA ₺1 646 150.00 ₺49 384.50 14:30 18 ÇAMKÖY 3269 3 731.61 ARSA ₺3 365 406.00 ₺100 962.18 14:45 19 ARAPÇİFTLİĞİ 2647 1 1 357.37 ARSA ₺6 786 850.00 ₺203 605.50 15:0 0 20 ARAPÇİFTLİĞİ 2640 1 2 556.93 ARSA ₺12784 650.00 ₺383 539.50 15:15 21 AZİZİYE 0 2461 423.34 ARSA ₺4 656 740.00 ₺139 702.20 15:30

Mülkiyeti Belediyemize ait cinsi ve nitelikleri aşağıdaki listede 21 adet gayrimenkul, 2886 Devlet İhale Yasasının ilgili maddeleri uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 4 Mart 2025 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.'den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.21Adet Gayrimenkul, Satış Listesi



İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

* Kanuni ikametgâh belgesi (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)

* Nüfus kayıt örneği (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

*İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini "Alındı Belgesi" karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü' ne teslim edebilirler.

* İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Düzce Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500 TL (BeşyüzTürklirası) makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görebilir. İlan olunur.



Dr. Faruk ÖZLÜ

Belediye Başkanı