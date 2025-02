ŞANLIURFA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/154 Esas

KARAR NO : 2023/252

C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2022/3683

Sanıklar ABDÜLREZZAK ALEM ve HAMMADİ ABO hakkında Nitelikli yağma suçundan TCK'nun TCK 149/1-a-b-d, maddeleri gereğince AYRI AYRI BERAATİNE, karar verilmiş olup, Müşteki ALİ ELKERBOLİ (Miştak ve Firdeves oğlu, 05/09/1990 TARİHLİ Al Anbar doğumlu 994*****886 Yabancı Kimlik Numaralı) tüm aramalara rağmen bulunamamış. gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin, C.Savcısının istinaf dilekçesinin ve müştekinin 7 günlük istinaf kanun yoluna başvuru süresi bulunduğunun İLANEN TEBLİĞİNE,Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.