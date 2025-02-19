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Giriş Tarihi: 20.02.2025 00:00

Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:11

T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.
ALANYA2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/21 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, DEMİRTAŞ Mahalle/Köy, 1115 Ada, 5 Parsel, Satışa konu taşınmaz;
Adresi : Alanya İlçesi Demirtaş Mah. 1115 Ada 5 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.573,58 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.775.635,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:09
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 10:09
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 10:09
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 10:09

14/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02174443

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T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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