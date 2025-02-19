T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ALANYA2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 10:09

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, DEMİRTAŞ Mahalle/Köy, 1115 Ada, 5 Parsel, Satışa konu taşınmaz;Adresi : Alanya İlçesi Demirtaş Mah. 1115 Ada 5 Parsel Alanya / ANTALYAYüzölçümü : 1.573,58 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 5.775.635,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:

14/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.