ANKARA 5. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No: 2023/430 Esas

Davacı JAPAN TOBACCO INC tarafından davalılar TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI, RABAH B A ZATARI aleyhine açılan Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) istemine ilişkin davada; adresi meçhul davalı RABAH B A ZATARI'ya tebligat yapılamamış olduğundan tahkikat duruşma davetiyesinin içeriğinin özetinin anılan davalıya ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup; İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonraya denk gelen gün davalı RABAH B A ZATARI'a tahkikat duruşma davetiyesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, tahkikat duruşması olarak belirlenen 16/04/2025 günü saat 09:55'de duruşmaya katılması gerektiği, aksi halde yokluğunda yargılamaya devam edilip, karar verileceği, 7251 sayılı kanunun 20. maddesi ile değişik HMK m.186/1 hükmü uyarınca tahkikat aşaması sona erdikten sonra aynı duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçileceği, bu durumda taraflardan birinin talebi üzerine duruşmanın iki haftadan az olmamak üzere erteleneceği, hazır bulunsun veya bulunmasın sözlü yargılama için taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği hususu davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/02/2024